للهروب من فينيسيوس وإراحة بنزيما .. أنشيلوتي يبتكر مركزًا جديدًا لهازارد!

حالة من التفاؤل تجاه البلجيكي الموسم القادم

قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، البحث عن دور جديد للجناح البلجيكي إيدين هازارد بصفوف الفريق للموسم القادم.

هازارد سيبدأ صفحة جديدة بالفريق الإسباني في الفترة المقبلة، بعد سلسلة من الإصابات التي أحبطت انطلاقته مع الميرينجي منذ انتقاله له قادمًا من صفوف تشيلسي.

وعانى البلجيكي من انتكاسات مستمرة على المدار المواسم الثلاثة الأولى له مع ريال، ولكن الأمور تسير على ما يرام حاليًا بعد تخلصه من الصفيحة المعدنية التي قام بتركيبها للتخلص من الآلام.

ولكن يواجه صاحب الـ31 سنة صعوبات بالغة بشأن الظهور كأساسي في مركزه كجناح أيسر، بسبب التألق المبهر للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وهو ما دفع أنشيلوتي وفقًا لصحيفة "as" الإسبانية، للتفكير في استخدامه كمهاجم وهمي، والاستفادة منه لإراحة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الإيطالي يرى أن الفكرة ستكون مفيدة للغاية، خاصة بسبب الجدول المزدحم للفريق وإقامة كأس العالم في قطر بنهاية العام، والذي سيؤدي إلى عودة اللاعبين في حالة إرهاق.

ويدرك أنشيلوتي كذلك أنه سيكون عليه توخي الحذر مع بنزيما، لأنه سيبلغ من العمر 35 عامًا في ديسمبر، ومن المتوقع إنخفاض قوة تحمله البدني مع زيادة عدد المباريات في الموسم.

DYK: Eden Hazard has scored a Premier League hat trick more recently than Harry Kane 😳 pic.twitter.com/nyNz6GlahT — ESPN UK (@ESPNUK) July 1, 2022

ويعتمد المركز الذي سيلعب به هازارد الموسم القادم على بعض العوامل الأخرى، مثل تطور الجناح البرازيلي رودريجو وإمكانية حجزه لمركز الجناح الأيمن، بالإضافة لمستقبل ماركو أسينسيو الذي يدخل في العام الأخير من عقده مع النادي الإسباني ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

وأشارت "as" إلى وجود حالة من التفاؤل بنجاح الدولي البلجيكي الموسم القادم بعد تحسن لياقته، خاصة في المركز الذي ابتكره أنشيلوتي، حيث يمتلك اللاعب قدرة هائلة على المراوغة والتأثير أمام المرمى لتهديد الخصم عندما يتواجد في عمق الملعب، رغم لعبه أغلب مسيرته كجناح أيسر.

جدير بالذكر أن هازارد ظهر في 66 مباراة مع ريال، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 في كل البطولات.

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