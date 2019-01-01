للموسم الثاني تواليًا.. ليفربول وفترة تحضير للموسم الجديد بين أمريكا وآسيا

ليفربول سيقضي فترته التحضيرية لموسم 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استقر ليفربول على إعادة سيناريو الموسم التحضيري السابق خلال المرحلة التحضيرية الخاصة بالموسم المقبل.

وكان ليفربول قد استهدف إقامة فترات تحضيرية في أمريكا الشمالية وآسيا من أجل توسيع شعبيته هنا وهناك.

وعلى ذلك، فإن الفترة التحضيرية لليفربول والخاصة بموسم 2019 – 2020 ستكون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وسيحدث ذلك على غرار ما حدث قبل انطلاق الموسم الماضي، حيث كانت رحلة ليفربول قبل بداية الموسم ما بين هاتين القارتين.

وكان ليفربول قد نجح خلال الموسم الماضي في اكتساب شعبية كبرى في الوطن العربي بسبب التألق الذي صنعه النجم المصري محمد صلاح هناك.

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يذكر أن البحث عن زيادة شعبية الأندية الإنجليزية في شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية هي سياسة تتبعها كبار الأندية هناك منذ سنوات.