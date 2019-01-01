للمرة الثانية تواليًا - منتخب مصر الأولمبي يتلقى الهزيمة أمام أوزبكستان

كتيبة شوقي غريب تستعد لكأس أفريقيا تحت 23 عامًا بهزيمتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم ينجح المنتخب المصري الألمبي في الثأر من نظيره الأوزبكي، وتلقى هزيمة للمرة الثانية على التوالي بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الودي، الذي أقيم بمدينة نميجان الأوزبكية.

من ضربة جزاء، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، سددها بابورعيد بنجاح، وفشل محمد صبحي؛ حارس الفراعنة، في التصدي لها.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا بعد مرور 13 دقيقة منه، أضاف إبراراسمبالوف الهدف الثاني للأوزبك، قبل أن يحرز سنجار قدير الهدف الثالث في الدقيقة 64.

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شباب الفراعنة عادوا متأخرًا، حيث قلص أحمد ياسر ريان، الذي تعرض للإصابة خلال اللقاء، الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 81 ثم أحرز محمد عبد السلام الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتعد هذه هي الهزيمة الثانية في غضون أيام قليلة لمنتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الأوزبكي، حيث تلقى هزيمة منذ أيام بثنائية نظيفة.

وتأتي هذه الوديتين في إطار استعدادات شباب الفراعنة لخوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.