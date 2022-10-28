للمرة الثالثة .. مصر تخسر أمام السنغال بركلات الترجيح

الفراعنة خسروا نهائيًا جديدًا أمام أسود التيرانجا

لم يكد المصريون ينسون آلام الخسارة أمام السنغال مرتين على التوالي بركلات الجزاء الترجيحية إلا وتلقوا الصفعة الثالثة بالسقوط اليوم الجمعة بنفس الطريقة في نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.

مصر بقيادة محمد صلاح كانت قد خسرت نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، وعادت وسقطت أمامها في المواجهة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم قطر 2022 بنفس الطريقة بعدما تبادلا الفوز بهدف نظيف ذهابًا إيابًا في القاهرة والسنغال.

المنتخب السنغالي متخصص في الوصول للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، إذ كانت تلك هي المرة السابعة التي يخوض فيها النهائي وقد أقصى المستضيف موزمبيق في نصف النهائي، فيما حقق الفراعنة إنجازًا تاريخيًا بإقصاء المغرب ووصولهم للنهائي لأول مرة في تاريخهم ليضمنوا مع منافسهم المشاركة في كأس العالم للكرة الشاطئية العام القادم.

مواجهة مصر والسنغال جاءت مثيرة للغاية وانتهت بالتعادل 2-2 ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح التي منحت السنغال اللقب بنتيجة 6-5.

اللقب هو الرابع لأسود التيرانجا على التوالي والسابع في التاريخ، وستحافظ على لقبها في البطولة القادمة التي ستستضيفها مصر عام 2024.