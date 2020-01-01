للمرة الثالثة - روجيه لومير يقترب من تدريب النجم الساحلي

هل يتولى لومير قيادة النجم الساحلي للمرة الثالثة في تاريخه؟

اقترب المدرب الفرنسي روجيه لومير، من تولي مهمة تدريب فريق النجم الساحلي التونسي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي رحل بعد إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.

إدارة النجم الساحلي فسخت التعاقد بالتراضي مع جاريدو، بسبب هجوم الأخير على الإدارة وجماهير جوهرة الساحل، لعدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية.

وأشارت صحيفة "تونس الرقمية" إلى أن رضا شرف الدين، رئيس النجم الساحلي، دخل في مفاوضات مع روجيه لومير، من أجل العودة وقيادة الفريق للمرة الثالثة في تاريخه.

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لومير كان مديرًا فنيًا لفريق النجم الساحلي مرتين، موسمي 2013-2014، 2018-2019، قبل رحيله، ليتم التفكير في إعادته مرة ثالثة.

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ومن جانبه، طلب لومير مهلة قبل إعطاء الرد النهائي، بشأن العرض الرسمي الذي تلقاه من جانب رئيس النجم الساحلي، لقيادة الفريق.

جماهير النجم الساحلي تعشق لومير، حيث تلقبه بـ "الجنرال، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال الموسم الماضي، بعد الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية.