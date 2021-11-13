للمرة الأولى.. فينجر يجد دعمًا من نجم ضخم لإقامة كأس العالم كل عامين

انتقادات كثيرة طالت مدرب آرسنال الأسطوري آرسين فينجر بعد اقتراحه إقامة كأس العالم كل عامين وقيام الاتحاد الدولي "فيفا" بدراسة الفكرة، لكنه وللمرة الأولى يجد دعمًا من أحد نجوم كرة القدم، والحديث هنا عن نجم مانشستر سيتي وبلجيكا، كيفن دي بروينه.

ويشغل فينجر في اللحظة الراهنة منصب رئيس تطوير كرة القدم في الفيفا، وبناء على ذلك اقترح بإعادة وضع تقويم المباريات الدولية بداية من 2024 ليُقام المونديال كل عامين بعد أن كان يُقام كل أربعة أعوام منذ أن بدأ في ثلاثينيات القرن الماضي.

هذا ما دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر رئيسه أليكسندر تشيفيرين للخروج معلنًا الرفض القاطع لدرجة أن منتخبات يويفا لن تشارك في كأس العالم إن بات كل عامين، وتبعه العديد من الانتقادات للفكرة باعتبارها تمثل أعباء بدنية إضافية على لاعبي كرة القدم.

لكن دي بروينه، الذي يتواجد حاليًا رفقة منتخب بلجيكا في تصفيات مونديال 2022، أظهر دعمه لفينجر، فقال "في بداية الموسم كان لديّ لقاءً مع فينجر والفيفا لكي يشرحوا لنا ما هم بصدد القيام به".

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كما أضاف نجم مانشستر سيتي "للقيام بشيء مثل هذا، على الاتحاد الدولي وجميع الاتحادات المحلية وكذلك اليويفا التنسيق سويًا، يجب على الجميع العمل معًا".

وأردف "أصررت على نقطة ثانية هامة، لقد أخبرتهم عن ضرورة الاحتفاظ بفترة راحة حقيقية لنا كلاعبين مع نهاية كل موسم".

واختتم دي بروينه حديثه "الفكرة ليست سيئة في حد ذاتها ما دام أن الجميع يعملون معًا".

يُشار إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت رفضها للفكرة أيضًا وكذلك غالبية الدوريات الأوروبية، ويظل يوم 20 ديسمبر حاسمًا عندما يعقد مجلس الفيفا اجتماعًا عبر الإنترنت للتداول حول إمكانية تغيير مواعيد المونديال.

الجدير بالذكر أن مونديال قطر 2022 سيقام وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم بين شهري نوفمبر وديسمبر بسبب حرارة الأجواء بمنطقة الشرق الأوسط في شهري يونيو ويوليو.