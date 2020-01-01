للمرة الأولى .. هودسون يرد على اهتمام بايرن ميونخ بزاها

رد واضح وصريح من مدرب النسور

اكتفى مدرب كريستال بالاس روي هودسون، برد ساخر على الأنباء التي تتحدث عن اقتراب جناحه الإيفواري ويلفريد زاها من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ.

وتزعم الكثير من الصحف سواء في ألمانيا أو إنجلترا، أن النادي البافاري يسعى لاستعارة لاعب شباب المنتخب الإنجليزي السابق حتى نهاية الموسم الجاري.

إلا أن مدرب ليفربول الأسبق نفى صحة ما يتردد حول مستقبل صاحب الـ27 عامًا، مؤكدًا أن زاها ما زال جزءًا من خطط النسور المستقبلية.

وفي حديثه مع الصحفيين سُئل مدرب كريستال بالاس "هل سيذهب زاها إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة؟ هل أنت جاد؟ من أين أتيت بهذه القصة؟".

وأضاف "سأخبركم بما سأفعله. هل كارل هاينز رومينيجه موجودًا؟ سوف أتحدث معه لأنه صديقي، وسأقول له هذا صحيح أنك تقدم بعرض إعارة حقيقي لأفضل لاعب في فريقنا لنستكمل الموسم بدون أفضل لاعب لدينا؟ هل هذا صحيح؟".

وختم حديثه في هذا السياق "إذا قال نعم. سأخبركم في المرة القادمة، ولو أنني لا أعتقد أنه سيقول ذلك".

وسبق لهودسون أن أعطى تأكيدات لا لبس فيها، عدم استحالة خروج زاه من "سيلهرست بارك" هذا الشتاء، بقوله "ليس للبيع ولا أحتاج ضمانات لبقائه، ونحن لا نفكر حتى في بيعه، كل ما نريده بقاء زاها".

وكان زاها قد خاض تجربة للنسيان مع مانشستر يونايتد في موسم 2013-2014، قبل أن يعود لناديه اللندني في الموسم التالي، وخلال هذه الفترة سجل مع الفريق 38 هدفًا من مشاركته في 203 مباراة في مختلف المسابقات.