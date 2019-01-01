للمرة الأولى.. مواليد الثمانيات لا وجود لهم في تشكيلة ميلان!

الروسونيري يقحم لاعبين أقل من ثلاثين عامًا أمام نابولي بالكالتشيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

شهدت تشكيلة ميلان للمرة الأولى غياب مواليد الثمانينيات، وذلك في مواجهة الفريق أمام ضيفه نابولي في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو، في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين كانت قد شهدت تشكيلة لميلان تضم لاعبين مواليد التسعينيات بداية من 1990 حتى 1999، دون تواجد أي لاعب من مواليد الثمانينيات في التشكيلة للمرة الأولى في التاريخ.

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أكبر من تواجد في تشكيلة الروسونيري أمام نابولي هو المدافع ماتيو موساشيو مواليد 1990 والذي سيكمل التاسعة والعشرين من عمره في أغسطس المقبل.

أما أصغر من تواجد في تشكيلة الروسونيري هو الحارس الإيطالي جوانليدجي دوناروما، مواليد 1999، والذي سيكمل عامه العشرين الشهر المقبل.

يذكر أن ميلان يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الكالتشيو.