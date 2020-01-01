للمرة الأولى .. جماهير أتالانتا تخضع لاختبار الكشف عن كورونا

إجراء يتخذ للمرة الأولى في ملاعب إيطاليا

ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن جماهير أتالانتا التي سافرت إلى ليتشي لمشاهدة مباراة اليوم، خضعت لاختبار الكشف عن مرض كورونا.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، إن جماهير بيرجامو، قامت بشراء 201 تذكرة، لكن لم يحط الرحال إلى ملعب "فيا دل ماري" سوى 30 لـ 40 مشجع فقط.

وتقام المباراة الآن ضمن مباراتين فقط في جنة كرة القدم اليوم الأحد، بعد تأجيل 5 مباريات دفعة واحدة لهذه الجولة، بعد تفشي الوباء التاجي.

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وذكرت نفس الشبكة، أن الأعداد القليلة التي جاءت من الإقليم الأكثر تضررًا من المرض، خضعت لاختيار اكتشاف المرض بواسطة الممرضات والطاقم الطبي، باستخدام الأقنعة والقفازات المطاطية.

وأجري اختبار الفحص الحراري لدرجات الحرارة على مشجعي أتالانتا، بنفس الطريقة المستخدمة في المطارات في مختلف أنحاء العالم، وحدث ذلك للمرة الأولى في مباراة كرة قدم في إيطاليا.

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وأثيرت ضجة على نطاق واسع، لسماح المسؤولين على سفر الجماهير من لومباردي إلى ليتشي دون قيود معنية، رغم مأساة الإقليم الأول مع العرض، بتسجيل مئات الحالات حتى الآن.

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإيطالي اضطرت لتأجيل اللقاء الأهم للجولة الـ26، الذي كان سيجمع يوفنتوس بإنتر مساء اليوم، بسبب تداعيات المرض الذي ينتشر بسرعة جنونية سواء في إيطاليا أو مختلف أنحاء العالم.