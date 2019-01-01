للمرة الأولى، النصر يخوض إقصائيات دوري أبطال آسيا أمام جماهيره

مباراة الوحدة ستكون الأولى في البطولة القارية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض النصر السعودي مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة مساء غدٍ الإثنين على ملعبه الملك فهد الدولي وأمام جماهيره في الرياض.

وتُعد تلك هي المباراة الأولى التي سيخوضها بطل السعودية في المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا على ملعبه ووسط جماهيره الغفيرة.

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الاتحاد الآسيوي طبق النظام الجديد لدوري أبطال آسيا بلعب دور مجموعات ومن ثم مراحل خروج المغلوب بدءً من عام 2003، ومنذ ذلك الوقت شارك النصر في البطولة 3 مرات.

المرة الأولى للعالمي كانت في موسم 2010-2011 ونجح الفريق خلالها بالتأهل لثمن النهائي كثاني مجموعته، وقد واجه ذوب آهن أصفهان متصدر إحدى المجموعات في مباراة واحدة حسب اللوائح المتبعة وقتها، وأقيم اللقاء في إيران وخسرها النصر وغادر البطولة.

المرتين الثانية والثالثة كانتا خلال بطولتي 2015 و2016 ولم ينجح النصر في المرور من دور المجموعات.

ولم يُشارك النصر في بطولة عام 2018 رغم حصوله على أحد المقاعد المؤهلة عن الدوري السعودي، لكنه لم يمتلك الرخصة اللازمة لهذا.

ورغم بداية الفريق الصعبة في دور المجموعات هذا الموسم من دوري أبطال آسيا، إلا أنه نجح في التأهل لدور الـ16 حيث سيُواجه الوحدة ذهابًا يوم غدٍ الإثنين وإيابًا في الإمارات يوم الـ12 من أغسطس الجاري.