للمرة الأولى .. أليجري يكشف عن نواياه الموسم المقبل

كشف مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري عن خططه المستقبلية في المرحلة القادمة، نافيا بشكل غير مباشر صحة ما تردد في الآونة الأخيرة عن اقترابه من قيادة أحد الأندية الإنجليزية الكبرى أو برشلونة.

وتضاربت الأنباء حول مستقبل المدرب الإيطالي، منذ إعلان خبر انفصاله عن السيدة العجوز، بعد شراكة دامت 5 سنوات، وبدأ مسلسل الشائعات بربط مستقبله بباريس سان جيرمان، ثم أندية أخرى في البريميرليج، وأخيرا البرسا لخلافة ارنستو فالفيردي، المرشح للطرد من منصبه بعد خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا.

لكن بالنسبة لصاحب الشأن، تعمد وضع حدا لما يتردد حول مستقبله، وذلك في حديثه مع وسائل الإعلام بعد مباراته الأخيرة بصفته المدير الفني للبيانكونيري، والتي خسرها خارج القواعد أمام سامبدوريا مساء اليوم الأحد، في ختام موسم السيري آ.

🎩 التمريرة الحاسمة 🎯



أم



⚽️ الإنهاء؟ 🚀pic.twitter.com/xdPhYnbdHc — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وفي رده على سؤال بشأن مستقبله، قال صاحب الـ51 عاما "سيقع اختياري على المكان الذي يمكنني الاستمتاع معه وتحقيق نتائج مهمة، سأرحل بدون ندم لأنني بذلت قصارى جهدي، وأود أن أشكر الجميع على هذه الشراكة، أترك يوفنتوس الذي لديه فرصة كبيرة للفوز باللقب التاسع على التوالي".

وأضاف "من سيتولى المهمة سيقود فريقا رابحا، وأقوى بكل تأكيد من المنافسين، الذين لديهم فرصة بنسبة 90% للفوز مرة أخرى. ماذا لو تلقيت عرضا بعد المؤتمر؟ لا لم أتلق عروضا، ويمكن أن أبقى لمدة عام، ما زالت بحاجة للاسترخاء من ضغط العمل مع يوفنتوس، وسنرى ما سيحدث، لقد عملت على مدار 16 سنة متتالية، وإذا وجدت الفرصة المناسبة سأذهب لن اقطع الاتصال".