للحكاية بقية .. مانشستر سيتي يحمي محرز بعقد جديد

رياض محرز يكمل مغامرته مع مانشستر سيتي

يسعى نادي مانشستر سيتي لفتح باب التفاوض مع الجزائري الدولي رياض محرز، جناح الفريق، من أجل تجديد تعاقده لفترة قصيرة الأجل.

بطل الدوري الإنجليزي يعمل على تأمين قوة الفريق خاصة في الجانب الهجومي، بعد التعاقد مع كل من إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، و جوليان ألفايرز من ريفر بليت.

السيتي يهدف الآن لتجديد عقود نجوم الفريق، والتى قاربت على الانتهاء، والبداية على ما يبدو ستكون من محرز، الذي كان هدفًا للعديد من الفرق الأوروبية في السنوات الماضية، حيث ارتبط اسمه بكل من ميلان وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

مانشستر سيتي يريد مواصلة المغامرة

وفقًا لصحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فقد تقدمت مؤخرًا المفاوضات المتعلقة بتمديد عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي.

رياض ينتهي عقده في ملعب الاتحاد صيف 2023.

وأشار التقرير إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني للسكاي بلوز لا يريد مطلقًا التخلي عن الجناح الجزائري، وتسود حالة من التفاؤول داخل النادي بالحصول على موافقة محرز بتجديد عقده حيث توقفت المفاوضات منذ فترة بسبب خلاف في مكأفات اللاعب بالعقد الجديد.

وأفادت التقارير إلى أن العقد ستكون مدته من عام إلى عامين على أقصى تقدير، وسيحصل محرز على تسعة ملايين يورو في الموسم

يذكر أن المهاجم الجزائري الدولي البالغ من العمر 31 عاما شهد أحد أفضل المواسم في مسيرته، مع فريق جوارديولا، حيث سجل 24 هدفًا و 9 تمريرات حاسمة في 47 مباراة بجميع المسابقات، وهو أفضل هداف في للفريق في دوري أبطال أوروبا حيث سجل ستة أهداف في 12 مباراة.

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