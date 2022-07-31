للتاريخ .. نهائي يورو السيدات الأكثر حضورًا على الإطلاق متفوقًا على الرجال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل رسمي عن عدد الجماهير التي حضرت المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022.
المباراة التي أقيمت في ملعب ويمبيلي بين ألمانيا وإنجلترا شهدت حضور 87 ألفًا و192 مشجعًا، وهو رقم قياسي تاريخي في نهائي كأس الأمم الأوروبية.
ذلك الرقم لم يتحقق حتى في نهائي كأس الأمم الأوروبية للرجال الذي أقيم الصيف الماضي بين إيطاليا وإنجلترا على الملعب نفسه.
وبحسب الاتحاد الأوروبي نفسه، فقد كان عدد الحضور في تلك المباراة كان 67 ألفًا و173 مشجعًا أي أقل بحوالي 20 ألفًا.
المباراة شهدت تقدم صاحبات الأرض في الدقيقة الـ 62 قبل أن تتعادل الماكينات قبل النهاية بحوالي عشر دقائق لتتجه المباراة للأوقات الإضافية، قبل أن تسجل إنجلترا هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.
Record breaking from start to finish 🤩— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 31, 2022
The #WEURO2022 final has become the ALL-TIME most-attended match at either a men's or women's EURO final tournament 👏👏👏 pic.twitter.com/4wZqIP7rlm
الرقم القياسي للحضور الجماهيري في مباريات السيدات كان يخص مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في أبريل الماضي والتي شهدت حضور 91 ألفًا و553 مشجعًا.
جدير بالذكر أن وقت إقامة كأس الأمم الأوروبية للرجال كان هناك بعض المخاوف بسبب فيروس كورونا، بالرغم من عدم وجود أي نوع من القيود على عدد الحضور.
اختيارات المحررين
- في عالم موازي .. سون هو صلاح الكوري والأفضل بالعالم
- الكرة السعودية ورحلة الصعود إلى الهاوية!
- جُملة مُعلق لا تُنسى (1) |"نور ما يلف ويدور، حطها براسه ويا ويلك لو حطك الإتي براسه"
- بين طموحات سيتي وأحلام مانشستر .. أندية إنجلترا "صيد" سوق الانتقالات
- جول إنسايدر | "إلتون أرابيا" .. قطعة سعودية على أرض برازيلية