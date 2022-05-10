استعاد مارتشيلو ليبي المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا ذكريات توجيه لاعبي "الأتزوري" بخلع سراويلهم القصيرة خلال جلسة تدريبية وسط مسيرتهم في نهائيات كأس العالم 2006.

الحادث وقع قبل مباراة الدور نصف النهائي من كأس العالم 2006 ضد ألمانيا، والتي فاز فيها منتخب إيطاليا بهدفين دون رد، بعد التمديد لوقت إضافي.

ليبي حاول حينها إبعاد المصورين الذين كان يشتبه في تجسسهم على تدريبات فريقه قبل المباراة التاريخية.

ماذا قال ليبي؟

ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" تصريحات ليبي التي أدلى بها خلال حديث مع طلاب جامعيين يوم الإثنين.

وقال ليبي: "في صباح مباراة نصف النهائي مع ألمانيا، كنا نستعد بالقرب من دورتموند عندما رأيت وميض الضوء قادمًا من الأشجار القريبة".

وأضاف: "كنت أشك في أن بعض المصورين كانوا مختبئين ويحاولون الحصول على بعض المعلومات الداخلية عن تكتيكاتنا".

وتابع: "لذلك أخبرت لاعبي فريقي عن ذلك، وطلبت منهم أن يصطفوا جميعًا مع ظهورهم للأشجار، وبناءً على إشارتي، اسحبوا سراويلكم للأسفل".

وأكمل: "لقد فعلوا ذلك وضحكنا جميعًا، تؤكد حقيقة عدم نشر أي صورة عدم وجود مصور في ذلك الوقت، ولكن على الأقل استمتعنا، وهو عنصر لا غنى عنه للفريق الفائز، الجودة الفنية وحدها لا تكفي إذا لم يكن لديك انسجام داخل المجموعة".

واختتم ليبي: "أفضل مدرب ليس هو الأكثر كفاءة، ولكنه الذي يمكنه خلق روح الفريق الأفضل".

ما هي مسيرة إيطاليا في كأس العالم 2006؟

منتخب إيطاليا دخل كأس العالم 2006 وهو لم يفز بلقب المونديال منذ عام 1982.

وتمكن منتخب إيطاليا من تصدر المجموعة الخامسة، قبل أن يفوز على أستراليا في دور الستة عشر، ثم أوكرانيا في ربع النهائي، وفي نصف النهائي حقق الفوز على ألمانيا، قبل تخطي فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

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