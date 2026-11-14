"لقد دمّر كرة القدم".. نائب رئيس يويفا يهاجم جوارديولا ويختار مارادونا على ميسي

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"1788 تمريرة لا تمتعني"

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وجّه زبيجنيو بونييك، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وأحد أعظم أساطير الكرة البولندية، انتقادات لاذعة إلى بيب جوارديولا في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت". كما شرح النجم البولندي سبب تفضيله دييجو مارادونا على ليونيل ميسي.

"أحترمه لكنه دمّر كرة القدم"

ويرى بونييك، الذي لعب ليوفنتوس وروما ضمن أندية أخرى، أن فلسفة الاستحواذ التي يتبناها المدرب السابق لمانشستر سيتي أخذت كرة القدم في الاتجاه الخاطئ. وقال ابن الـ 68 عامًا: "أكنّ احترامًا كبيرًا لجوارديولا، لكنه دمّر كرة القدم".

وشرح بونييك اعتراضه قائلًا: "كرته تقوم على مبدأ: منك لي، ومني لك، منك لي، ومني لك. نذهب يمينًا ثم نعود يسارًا، وفي نهاية المباراة تكون قد أكملت 1788 تمريرة. هذا لا يمتعني. أحب الفريق الذي يلعب بشكل عمودي، ويحاول تسجيل الأهداف. أحب الفرق التي تتقدم للأمام".

لاتسيو وفروزينوني نموذجًا

ومن بين الأمثلة الإيجابية في الدوري الإيطالي، اختار بونييك لاتسيو، غريم ناديه السابق روما في العاصمة. وقال: "هذا العام مثلًا تعجبني طريقة لعب لاتسيو، لأنهم يلعبون بشكل عمودي ويغامرون. أو فروزينوني: قد يستقبلون ثلاثة أهداف، لكنهم قد يسجلون أربعة أو خمسة".

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وتابع: "أعشق كرة القدم التي تحاول فيها تسجيل هدف بأبسط طريقة ممكنة، بتمريرات قليلة لكنها سريعة. لذلك أعتقد أن البطء لم يعد له مكان في كرة القدم اليوم، واللاعبون البطيئون لم تعد لهم فرصة. أما اللعب بالكرة للخلف فهو أمر يقتلك".

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مارادونا أم ميسي؟ حكم قاطع

وعن أعظم لاعب في التاريخ، اختار بونييك دييجو أرماندو مارادونا على حساب ليونيل ميسي.

وقال: "كلاهما موهبة استثنائية، لكن هناك فارقًا جوهريًا: دييجو لعب في حقبة كثرت فيها الأخطاء، بينما يلعب ليونيل في عالم لم يعد مسموحًا فيه بلمس أحد داخل الملعب".

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وأضاف: "الطريقة التي كان المدافعون يتعاملون بها مع مارادونا لا يمكن مقارنتها بما يحدث اليوم. دييجو فريد من نوعه، رغم أنه عاش حياة معقدة للغاية. إذا طُلب مني الاختيار، فسأختار مارادونا دائمًا".

"لم يلمسه أحد"

واستعاد بونييك ذكريات مواجهة نابولي بقيادة مارادونا حين كان لاعبًا في يوفنتوس، قائلًا: "في نهاية الشوط الأول دخلنا غرفة الملابس، وقال أحدهم: علينا أن نضرب مارادونا بضع مرات، لأنه يفعل ما يريد. عدنا إلى الملعب ولم يلمسه أحد، لأننا كنا نعجب به كثيرًا".

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وختم: "كان ببساطة رائعًا للغاية. وكان دييجو أيضًا شخصًا طيبًا ومحبوبًا جدًا. أنا أعشقه".