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دافع جوزيه مورينيو بقوة عن فينيسيوس جونيور، مؤكدًا قدرته على استعادة كامل مستواه قبل مواجهة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا. ويصر مدرب ريال مدريد على أن تراجع مستوى البرازيلي مؤخرًا سببه إيقافه لأربع مباريات، لا افتقاره إلى الحافز.

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مورينيو يدعم فينيسيوس جونيور قبل مواجهة آيندهوفن

أكد مورينيو ثقته في قدرة فينيسيوس على العودة إلى أفضل مستوياته قبل مواجهة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا . ودافع المدرب البرتغالي عن المهاجم البرازيلي خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة في سانتياجو برنابيو، استعدادًا للجولة الخامسة من المسابقة الأوروبية.

سجل فينيسيوس هذا الموسم هدفًا واحدًا وصنع 3 أهداف في 13 مباراة بمختلف المسابقات. ورغم الانتقادات الأخيرة لمستوى الجناح، يصر مورينيو على أن صغر سن لاعبه وطموحه يصبان في صالحه.

الشباب والتعاطف مفتاحا عودة البرازيلي

يرى مورينيو أن كثيرين يغفلون عن مدى صغر سن فينيسيوس بسبب صعوده السريع إلى النجومية. وعلى خلاف اللاعبين المخضرمين الذين يواجهون بطبيعة الحال تراجعًا بدنيًا، شدد مدرب ريال مدريد على أن المهاجم لا يزال يملك كل المقومات اللازمة للتألق.

وقال مورينيو، بحسب الموقع الرسمي للنادي: «سيعود إلى كامل مستواه. إنه شاب، وأحيانًا عندما يقترب اللاعبون من سن 30 أو يتجاوزونها، يجدون صعوبة في الحفاظ على حالتهم البدنية المثالية، ويفقد بعضهم شيئًا من حافزه. فيني جونيور شاب، وقد ينسى الناس أنه وصل في سن صغيرة جدًا وبلغ مستوى رفيعًا للغاية في وقت مبكر جدًا.

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«لقد فاز بكل شيء، لكن عندما كان الناس يحاولون النيل منه، كان يقول دائمًا إنه شخص طيب جدًا ويتعاطف كثيرًا مع الجميع. وهذا أساس جوهري».

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الإيقاف عطّل استمرارية المهاجم وثقته بنفسه

أوضح مورينيو أن عدم انتظام مشاركة فينيسيوس مؤخرًا يعود مباشرة إلى عقوبة انضباطية، لا إلى أي مشكلة أعمق. وبحسب المدرب، فإن إيقافه لأربع مباريات أوقف تقدمه بعدما أظهر قدرته على حسم المباريات أمام فياريال .

وأضاف المدرب: «كان له تأثير إيجابي جدًا قبل أيام، وأتذكر أنه قلب مجريات المباراة أمام فياريال، لكنه غاب 4 مباريات بسبب طرده، وهو ما عطّل تطوره وأثر في ثقته بنفسه. وفي نهاية الأسبوع، دخل المباراة بصورة جيدة وساعد في قلب مجرياتها».

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ريال مدريد يستعد لاختبار دوري أبطال أوروبا

بعد أن عززت مشاركته المؤثرة في نهاية الأسبوع ثقته بنفسه، وحظي بدعم كامل من مدربه، سيسعى فينيسيوس إلى نقل هذا الزخم إلى الساحة الأوروبية. ويستضيف ريال مدريد آيندهوفن على ملعب سانتياجو برنابيو، مدركًا أن أداءً قويًا من جناحه النشيط قد يكون حاسمًا في الجولة الخامسة.

ويأمل مورينيو أن يحوّل البرازيلي تأثيره في مشاركته القصيرة الأخيرة إلى أداء مهيمن في دوري أبطال أوروبا. وبالنسبة إلى فينيسيوس جونيور، تمنحه زيارة آيندهوفن فرصة فورية لتأكيد صحة ثقة مدربه وإعادة الزخم إلى موسمه.