Liverpool v Fulham - Premier League
Bart DHanis

لقد سئم مشجعو ليفربول من هذا الوضع تمامًا، ويُعبرون عن غضبهم بأصوات عالية في ملعب أنفيلد

ليفربول

أعرب مشجعو ليفربول بوضوح تام عن موقفهم من سياسة النادي. فقد قرر المشجعون المتعصبون، أو ما يُعرفون بـ«ذا كوب»، عدم تعليق أي لافتات مساء السبت قبل مباراة فولهام.

في حين أن مشجعي ليفربول المتعصبين عادةً ما يظهرون دعمهم بالعديد من الأعلام واللافتات، لم يكن هذا هو الحال مساء السبت.


والسبب في ذلك هو ارتفاع أسعار التذاكر في ملعب أنفيلد. ويجد المشجعون أنه من السخف أن تصبح تذاكر ليفربول أكثر تكلفة.

وفي نهاية الشوط الأول، رفع المشجعون لافتة تحمل نفس الرسالة: "لا لزيادة أسعار التذاكر"، كما كان مكتوبًا عليها.

ليفربول
بالمناسبة، لم يتأثر ليفربول كثيرًا بغياب اللافتات. فقد كان فريق أرني سلوت متقدمًا بنتيجة 2-0 عند الاستراحة. وسجل الهدفين ريو ومحمد صلاح.

إعلان