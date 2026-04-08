"لقد تم استدعاء العديد من الأشخاص لمساعدة روبن فان بيرسي والحفاظ على مكانته"

في برنامج «روندو»، وجه ثيو يانسن انتقادات شديدة لروبن فان بيرسي. ووفقًا للمدرب من أرنهيم، اتخذ مدرب فينورد سلسلة من القرارات الخاطئة، الأمر الذي كلفه الكثير.

يبدأ يانسن حديثه عن فان بيرسي بالدفاع عن مجموعة لاعبي فينورد. "أعتقد أنك تركز كثيرًا على اللاعبين، حقًا."

يرى المحلل أن المرحلة الأولى من موسم فريق فان بيرسي كانت معقولة. "كانت مبارياته الأولى ممتعة للمشاهدة وتضمنت كرة قدم جيدة، لكن ذلك تراجع بشكل ملحوظ."

يرى يانسن أن المزيد من الأشخاص في فينورد قد انخرطوا في محاولة لقلب الوضع. "تم استدعاء العديد من الأشخاص لمساعدة فان بيرسي والحفاظ على مكانته."

لا يقبل اللاعب السابق بحجة أن تشكيلة فريق روتردام ليست جيدة بما يكفي وأن هناك الكثير من الإصابات. "في النهاية، فان بيرسي جزء من الجهاز الفني، وتناقش الأمور معه وتعد التدريبات"، يرى يانسن، الذي يعترف أيضًا بأن موجة الإصابات تكون أحيانًا أمرًا لا مفر منه.

"لكن طوال موسم كامل، تفقد تقريبًا جميع لاعبيك؟ هذا يرجع أيضًا إلى أسلوب العمل: كيفية التواصل والحرية التي يشعر بها اللاعبون، والتي ربما لا يحصلون عليها. أرى أن الأمر سهل للغاية"، يقول اللاعب السابق في فيتيس، وإف سي توينتي، وأياكس، وكرك جينك.

يرى يانسن فريقًا يفتقر تمامًا إلى الثقة في اللعب والدفاع. "هذا لأن فان بيرسي، مع طاقمه، اتخذ أيضًا الكثير من الخيارات الخاطئة." ويختتم المحلل قائلاً: "لا يسعنا سوى أن نأمل أن ينتهي الموسم."