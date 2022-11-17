"لقد تعرقنا في الفندق".. أولى مشكلات الحرارة في قطر!

منتخب ويلز يعاني!

اضطرت بعثة منتخب ويلز إلى تغيير مواعيد الحصص التدريبية في كأس العالم 2022 من أجل مواكبة درجة الحرارة المرتفعة بالنسبة للبعثة في قطر.

فريق المدرب روبرت بيج كان مقررًا أن يعقد حصة تدريبية في الواحدة والنصف بتوقيت قطر استعدادًا لمباراتهم الأولى في المونديال ضد الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين المقبل.

ولكن درجة الحرارة التي تجاوزت 30 درجة في الدوحة جعلت التدريب في هذا الوقت أمرًا مستحيلًا على لاعبين لم يعتادوا أبدًا على تلك الأجواء.

نقلت "بي بي سي" عن لاعب ويلز مارك هاريس قوله: "أتمنى أن يكون الجو أكثر برودة فيما بعد، كنا نتعرق ونحن في الفندق!".

لكن إذا استطاعوا الهروب من هذه المشكلة في التدريبات، فقد لا يكون الوضع مشابهًا في المباريات، إذ سيخوضون مباراتهم الثانية في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت الدوحة ضد إيران، المنتخب الذي قد لا يواجه المشكلات ذاتها.