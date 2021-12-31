لقجع يُغلق باب المغرب في وجه الزلزولي ويُبرئ ذمة برشلونة من الأزمة!

شدد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، على أن عدم تمثيل عبد الصمد الزلزولي لأسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية يأتي بسبب اللاعب نفسه وليس بسبب برشلونة.

وكان الزلزولي قد اختير في قائمة منتخب المغرب المشاركة في العُرس الإفريقي المقرر له في الكاميرون، قبل أن تبدأ محاولات من الاتحاد الإسباني لإقناعه برفض بلاده الأصلية وتمثيل منتخب إسبانيا في المستقبل.

وبعد جولات طويلة، يبدو أن الزلزولي لن يمثل بالفعل منتخب المغرب، والأكيد بحسب حديث لقجع أن برشلونة لا دخل له فيما حدث.

ماذا قال لقجع عن موقف برشلونة في قضية الزلزولي؟

في حديث إعلامي، قال لقجع في هذا الصدد "لقد تحدثت ثلاث مرات مع لابورتا وتشافي عن وضع الزلزولي ومشاركته في كأس إفريقيا".

كما أضاف رئيس الاتحاد المغربي "قرار عدم المشاركة لا يأتي من النادي، بل يأتي من اللاعب نفسه".

وواصل "تحدثت هاتفيًا بالأمس مع اللاعب نفسه، قال لي أنه يريد الانتظار إلى مارس لاتخاذ القرار بشأن البلد الذي سيلعب معها".

ماذا قال لقجع عن مستقبل الزلزولي في المغرب؟

على صعيد متصل، بدت أن تصريحات لقجع رسالة واضحة للزلزولي أنه لن يظفر بتمثيل منتخب المغرب مرة أخرى لرفضه المشاركة في الكان.

في هذا الصدد قال لموقع البطولة المغربي "قلت له أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، لا يمكننا الانتظار حتى مارس".

وأتم "منتخب المغرب يفتح أبوابه للاعبين المستعدين لتقديم أفضل ما لديهم في كأس أمم إفريقيا، إنها رسالة له ولغيره".

بهذه الكلمات، يبدو أن الزلزولي لن يمثل كتيبة وحيد خاليلوزيتش حتى ولو لم يلعب لإسبانيا بمارس المقبل.

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