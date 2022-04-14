لقجع: أبواب المنتخب المغربي مفتوحة أمام زياش ومزراوي

أكد فوزي لقجع؛ رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على أن أبواب المنتخب مفتوحة أمام جميع اللاعبين بلا استثناء، مؤكدًا على أن هذا الأمر غير قابل للنقاش مع أي شخص، حتى لو مع البوسني وحيد خليلوزيتش؛ المدير الفني لأسود الأطلس.

وشهدت الفترة الماضية دخول الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش؛ المدير الفني لأسود الأطلس، في حالة من الشد والجذب مع أكثر من لاعب، أبرزهم حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي لاعب أياكس الهولندي، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي.

خلال تصريحات صحفية نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، قال لقجع: "مهما كان الاختلاف مع أي لاعب، ومهما كانت العلاقة متوترة في ظروف معينة، فإنه لا يوجد أي سبب يحرم أي لاعب مغربي من تمثيل المنتخب الوطني".

رئيس الاتحاد المغربي تابع: "حكيم زياش أو نصير مزراوي أو عبد الرزاق حمد الله أو أي لاعب آخر، أبواب المنتخب المغربي مفتوحة لهم، وهذه المسألة غير قابلة للنقاش سواء مع وحيد خليلوزيتش أو غيره".

واستطرد قائلًا: "هذا النقاش لم يكن بالإمكان أن نفتحه ونحن نخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ولكن اليوم لدينا الوقت الكافي لحل هذه الأزمات".

واختتم فوزي لقجع تصريحاته قائلًا: "هؤلاء اللاعبين مهما أخطأوا وهما صدر منهم، لن ننسى لهم أنهم اختاروا المنتخب الوطني المغربي".

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ووصل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث أوقعته القرعة بالمجموعة السادسة رفقة بلجيكا وكندا وكرواتيا.