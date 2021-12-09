لقب قاري وحيد .. لماذا يُعد منتخب تونس من كبار العرب وإفريقيا؟

دومًا ما يكون ضمن المرشحين للفوز بأي بطولة يُشارك فيها، دومًا ما يُصنف ضمن المنتخبات الكبيرة على الصعيدين العربي والإفريقي، دومًا ما يُقترن بمنتخبات مصر والسعودية عريبًا والفراعنة ونيجيريا وغانا والكاميرون قاريًا ... لماذا كل هذا، هل منتخب تونس من الكبار حقًا؟

نسور قرطاج شاركوا في كأس العرب بمنتخب ضم العديد من النجوم الأساسيين، ولم يغب عنه سوى عدد قليل من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ورغم ذلك خسر أمام سوريا وتأهل بصعوبة إلى دور الـ8 بعد انتصار أخير على الإمارات بهدف يتيم.

الأرقام السابقة لو تم ذكرها دون تحديد هوية المنتخب صاحبها لما تحدث أحد عنه وقال إنه من الكبار ويُحسب له ألف حساب، بل ربما يُشبه بمنتخبات أخرى مثل زامبيا والكونجو التي تُوجت بالبطولة مرة واحدة أيضًا.

النقطة المضيئة في تاريخ منتخب تونس هو نجاحه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 5 مرات، أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018، وكذلك تحقيقه أول انتصار للعرب وإفريقيا في المونديال بفوزه على المكسيك 3-1.

قوة تونس الحقيقية تكمن في تصفيات المونديال وقدرتها جمع النقاط وحسم المواجهات المهمة الخاصة بتلك التصفيات، رغم أن سجل المنتخب مع الفرق الكبيرة قاريًا ليس بتلك القوة.

سمعة المنتخب التونسي تستمد إيجابيتها كذلك من نتائج الأندية التونسية في البطولات الإفريقية خاصة دوري أبطال إفريقيا، إذ تُحقق الأندية التونسية نتائج جيدة وقد استطاعت مجتمعة الفوز باللقب 6 مرات، ولا يفوقهم سوى الأندية المصرية بـ16 لقب جلهم للأهلي صاحب الـ10 ألقاب.

الخلاصة أن تونس منتخب جيد جدًا بالطبع ولكن أرى أنها أقل درجة من منتخبات الصف الأول في إفريقيا، مصر والكاميرون وغانا، تحديدًا، وكذلك من المنتخبات العربية، مصر والسعودية، تحديدًا.