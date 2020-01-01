فيديو .. لقب الأفضل في الدوري الإنجليزي يمنح محمد صلاح أرضًا في مكة المكرمة

جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 41 هدفاً، وصنعه 13 هدفاً آخر في الموسم الأول له مع ليفربول

يبقى طموح أي لاعب كرة القدم هو تحقيق البطولات والإنجازات والتحليق عاليًا في سماء الكرة العربية، عن طريق تحقيق الألقاب والبطولات، خاصة لو كان هذا اللاعب يحمل الهوية العربية، فالنجاح عالميًا يُعد أمرًا رائعًا لأي لاعب عربي.

هذه المعادلة حققها النجم المصري محمد صلاح الذي فرض نفسه بشكل رائع عالميًا وبالتحديد مع فريقه ليفربول، فأصبح يُحقق الأرقام على الصعيد الفردي بشكل رائع ووصل إلى تحقيق الألقاب الجماعية مع فريقه أيضًا.

ما حققه صلاح جعل جميع جماهير الكرة العربية تلتف حول اللاعب، بل أن البعض أصبح مشجعًا لفريق ليفربول ولا يدع مباراة واحدة تفوته من أجل مشاهدة نجمه العربي المفضل.

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نعود إلى صيف 2018، لنسرد لكم قصة عشق لمسؤول سعودي تعلق بالنجم المصري محمد صلاح عقب الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام، التي تمنحها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.

وقرر حينها المواطن السعودي، فهد الروقي، نائب رئيس المجلس البلدي في مكة المكرمة منح المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قطعة أرض، لكونه قدوة مشرِّفة يحتذى بها.

وأكد الروقي في تصريحات صحفية حينها أنه قرر منح صلاح قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة لفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 41 هدفاً، وصنعه 13 هدفاً آخر في الموسم الأول له مع ليفربول.

وقال الروقي: هناك أوجه وخيارات عدة لإهداء قطعة الأرض، وذلك حسب رغبة الكابتن محمد صلاح، ووفقاً للنظام بحسب المواقع الإخبارية المحلية.

وأضاف "فإذا أجاز النظام تملُّك أرض للكابتن، فستكون في منطقة مكة المكرمة خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف على هذه الأرض تحت رعاية إمارة المنطقة، مثل بناء مسجد، أو نحوه".

وأشار نائب رئيس المجلس البلدي إلى أن ما دعاه إلى إعلان ذلك رغبته في دعم القدوة من الشباب مثل الكابتن محمد صلاح، تحت اسمه ورعايته، وإذا رغب اللاعب في الاستفادة من قيمة القطعة، فستُباع، ويتم تسليم المبلغ له.

وأكد الروقي، أن هذه الهدية بمنزلة الاعتزاز بالنجم المصري المعروف بـ "أبو مكة"، وأخلاقه الكريمة، وقيمه الرفيعة.