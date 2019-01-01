لفتة طيبة من الاتحاد الجزائري خلال معسكر محاربي الصحراء

المنتخب الجزائري يستقبل أطفال وذو القدرات الخاصة في المعسكر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

استقبل لاعبو منتخب الجزائر في المعسكر المقام حاليًا ضمن الأجندة الدولية، بعد الجماهير ذوي القدرات الخاصة والأطفال لقضاء وقتًا معهم.

ويدخل المنتخب الجزائري معسكر إعداد خلال الفترة الحالية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 وأيضًا تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة خير الدين زطشي قد وجه الدعوة إلى بعض الأطفال وذوي القدرات الخاصة من أجل قضاء وقتًا مع اللاعبين في المران.

وظهر اللاعبين يلتقطون صورًا مع ضيوف المران، التي عمت الفرحة على وجههم من استقبال لاعبي محاربي الصحراء في المعسكر.

وكان المنتخب الجزائري قد توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية مؤخرًا، والتي أقيمت في مصر 2019، بعد التغلب على السنغال في النهائي بنتيجة هدف دون رد.