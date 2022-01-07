وصفوه بالغجري .. مورينيو ينقذ إبراهيموفيتش من عنصرية جماهير روما !

لفتة إنسانية رائعة قام بها جوزيه مورينيو مدرب روما، خلال مباراة فريقه أمام ميلان، أمس الخميس، في بطولة الدوري الإيطالي.

وتعرض روما للخسارة بنتيجة 3/1 أمام ميلان، في المواجهة التي جمعت بينهما بالجولة 20 من الدوري على ملعب سان سيرو.

أوليفييه جيرو وجونيور ميسياس ورفائيل لياو سجلوا أهداف الفريق الفائز، بينما سجل لروما المهاجم الشاب تامي أبراهام.

وأهدر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فرصة توسيع الفارق في الدقيقة 90، بعدما أهدر ركلة جزاء لصالح فريقه.

وشهدت المباراة واقعة مؤسفة، بقيام جماهير روما بتوجيه بعض الهتافات العنصرية ضد إبراهيموفيتش.

وأوضحت شبكة "SempreMilan" أن الحادثة وقعت بعد نزول صاحب الـ40 سنة إلى أرض الملعب وقبل مساهمته في تسجيل الهدف الثالث لفريقه.

وحرص مورينيو الذي عمل مع إبرا في إنتر بالطلب من جماهير فريقه بالتوقف تمامًا عن هذه الهتافات ضد اللاعب السويدي ليستجيب الجمهور على الفور.

ومع ذلك أكد موقع "ميلان نيوز" أن الهتافات عادت بعدها من جديد، حيث قام الجمهور بوصف اللاعب بالغجري بسبب أصوله.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها جماهير روما مهاجم ميلان، حيث حدث الأمر في أكتوبر الماضي، عندما غنت الجماهير جملة "أنت غجري" للاعب.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي بـ45 نقطة، مقابل 32 لصالح روما صاحب المركز السابع.

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