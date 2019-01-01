دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

لفتة إنسانية من إدارة نوتينجهام فورست تجاه المشردين بسبب الأمطار

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بعد تأجيل مباراة الفريق مع ريدينج إدارة نوتينجهام تقرر مساعدة المنكوبين من الأمطار

قامت إدارة نوتينجهام فورست الإنجليزي، بتقديم المساعدة إلى فقراء المدينة المتضررين من الأمطار، بعد تأجيل مباراة الفريق مع ريدنج.

وكان من المقرر أن يلعب نوتينجهام مع ريدينج في إطار مباريات الجولة الـ 14 من بطولة شامبيونشيب، ولكن تم تأجيل اللقاء لسوء الأحوال الجوية وكثرة الأمطار.

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وقررت إدارة النادي بعد تأجيل المباراة، التبرع بكمية كبيرة من الطعام إلى فقراء المدينة والمشردين، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية بالمدينة.

وتوجه رئيس العمال بالنادي مع رئيس الجمعية الخيرية ومعهم حوالي ثلاثة آلاف عبوة من الطعم إلى الفقراء.

جدير بالذكر أن نوتينجهام يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن بريستول صاحب المركز السادس.

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