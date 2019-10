لفتة إنسانية من إدارة نوتينجهام فورست تجاه المشردين بسبب الأمطار

قامت إدارة نوتينجهام فورست الإنجليزي، بتقديم المساعدة إلى فقراء المدينة المتضررين من الأمطار، بعد تأجيل مباراة الفريق مع ريدنج.

وكان من المقرر أن يلعب نوتينجهام مع ريدينج في إطار مباريات الجولة الـ 14 من بطولة شامبيونشيب، ولكن تم تأجيل اللقاء لسوء الأحوال الجوية وكثرة الأمطار.

وقررت إدارة النادي بعد تأجيل المباراة، التبرع بكمية كبيرة من الطعام إلى فقراء المدينة والمشردين، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية بالمدينة.

وتوجه رئيس العمال بالنادي مع رئيس الجمعية الخيرية ومعهم حوالي ثلاثة آلاف عبوة من الطعم إلى الفقراء.

Game off but nothing goes to waste 👏

#NFFC CFO Samantha Gordon and @NFFC_Community CEO Graham Moran helped to hand out food left over from today’s postponed game to @Framework_HA. pic.twitter.com/Xfw5RqdNxA