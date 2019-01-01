لفتة إنسانية مميزة من غلام مع مشجع لنابولي

النجم الجزائري معروف بمواقفه المميزة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثارت لفتة إنسانية مميزة من فوزي غلام، النجم الجزائري، مع مشجع لنابولي من ذوي الاحتياجات الخاصة إعجاب وتقدير الجميع في إيطاليا.

غلام بدأ يعود للمشاركة مع نابولي هذا الموسم من جديد بعد معاناته في المواسم الماضية من تعاقب الإصابات والابتعاد عن المستوى.

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وتفاعل غلام مع مشجعة لنابولي على "تويتر" نشرت صورة لها مع نجلها من ذوي الاحتياجات الخاصة وقالت إن حلم حياته حضور مباراة بملعب "سان باولو" الخاص بالفريق.

ورد غلام على الوالدة بأنه سيتكفل بحضورهما للمباراة المقبلة للفريق على ملعب "سان باولو"، وطلب منها التواصل معه لتنظيم الأمور.

Buongiorno, lui è Daniele e tifa , lo portiamo a casa al San Paolo 💙? Ha un unico sogno. Questo. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/r6ru2I2oNO — Monica Grieco (@Monica73774598) September 15, 2019

ولاقى رد غلام تفاعلاً كبيراً من جمهور نابولي، والذي أشاد بالنجم الجزائري وأخلاقه ومدى تقديره لجمهور ناديه.

ويلعب نابولي مساء اليوم، الأحد، أمام ليتشي على ملعب الأخير ضمن الجولة الرابعة للدوري الإيطالي.