لغط كبير حول معادلة الجزائر لرقم إيطاليا القياسي المذهل

يدور لغط كبير حول معادلة منتخب الجزائر للرقم القياسي الخاص بالمنتخب الإيطالي والمتعلق بعدد المباريات المتتالية دون خسارة، وذلك بعد نجاح الخُضر في إقصاء المغرب بركلات الجزاء الترجيحية والتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب 2021.

الآدزوري وصل لمباراته الـ37 تواليًا دون خسارة، وهو رقم مثير للإعجاب أوقفه المنتخب الإسباني حين تفوق في مواجهة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1، وقد عادلته الجزائر بعد تفادي الخسارة أمام أسود الأطلس يوم السبت الماضي، أو هكذا ظنوا!

اقرأ أيضًا | تشويه للتاريخ وخسارة للاعبين .. حصيلة السعودية من كأس العرب

محاربو الصحراء بدأوا بطولة كأس العرب المقامة في قطر حاليًا وفي رصيدهم 33 مباراة متتالية دون خسارة، وقد بقي لهم 4 مباريات لمعادلة رقم إيطاليا، ونجحوا في الفوز على السودان ولبنان والتعادل مع مصر في دور المجموعات ثم الانتصار على المغرب بركلات الترجيح.

ظن الجميع في الجزائر أنه تم معادلة الرقم القياسي وأن الفرصة ستكون سانحة لتحطيمه أمام قطر في نصف نهائي كأس العرب، لكن موقع كووورة أوضح أن ذلك لم يحدث، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يُضيف سجل مباريات كأس العرب للمنتخب الجزائري الأول الذي يقوده جمال بلماضي ووصل لمباراته الـ33 دون خسارة.

وأوضح كوورة أن ذلك يعود لأن المنتخب الجزائري المشارك في كأس العرب ليس الأول بل منتخب المحليين الذي يقوده فنيًا مجيد بوقرة، مما يعني أن نتائجه ستبقى باسمه ولن تُضاف للمنتخب الأول الذي تُوج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

هذا يعني أن المنتخب الجزائري الأول مازال أمامه 4 مباريات أخرى دون خسارة لمعادلة رقم الطليان ومن ثم محاولة تحطيمه في اللقاء الخامس، ويمتلك الخُضر الفرصة لفعل ذلك في كأس أمم أفريقيا 2021 التي ستنطلق في التاسع من يناير القادم في الكاميرون.