لغز كيسييه يُثير حيرة يايسله قبل مواجهة الأهلي والرياض

اللغز الإيفواري يبحث عن حل!

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رغم تعافي فرانك كيسييه من الإصابة ومنحه الضوء الأخضر من الجهاز الطبي في النادي الأهلي للعودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات، إلا أن النجم الإيفواري مازال يُثير حيرة المدرب ماتياس يايسله.

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كيسييه عاد لتدريبات الأهلي الجماعية، يوم الأحد الماضي، استعدادًا لمواجهة الرياض يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، والتي ستلعب على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

عودة اللاعب وجاهزيته وضعت المدرب الألماني في حيرة كبيرة، حيث مازال يُفاضل بين إشراكه أساسيًا أمام الرياض أو منحه بعض الدقائق خوفًا من تكرار الإصابة أو حدوث انتكاسة صحية، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

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ولم يحسم يايسله حتى الآن موقف كيسييه من اللقاء، خاصة أن الإصابة التي داهمته في مباراة الاتحاد كانت تمزق عضلي في الساق مما يُحتم استعادته كامل جاهزيته الفنية والبدنية قبل العودة للعب.

يُشار إلى أن كيسيه شارك في 24 مباراة مع الأهلي في دوري روشن السعودي هذا الموسم سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

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