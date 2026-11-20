عاشت جماهير ملعب أليانز أرينا ليلة استثنائية اختلطت فيها مشاعر القلق بالفخر، بعدما اكتفى بايرن ميونخ بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه كولن في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، في مواجهة حملت من الدراما الطبية والفنية أكثر مما حملته من أهداف.

كانت كل الأجواء تسبق اللقاء بليلة احتفالية مثالية، خاصة مع عودة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني إلى المنطقة الفنية بعد تعافيه من وعكته الصحية، وتواجد النجم الشاب جمال موسيالا على مقاعد البدلاء بعد تجاوزه أزمته المرضية التي أبعدته عن الملاعب، لكن أحداث المباراة قلبت كافة الحسابات رأسًا على عقب.

لعنة التوقف الدولي ومستشفى البافاري

تلقى العملاق البافاري صفعة مزدوجة وكأنها لعنة متأخرة لفترة التوقف الدولي، فبعدما نجا نجومه من الإصابات رفقة منتخبات بلادهم، سقط القائد والهداف هاري كين مصابًا عند الدقيقة 20 ليغادر الملعب تاركًا خلفه فراغًا هجوميًا هائلًا أجبر المدرب على الدفع بالشاب توم بيشوف وتوظيف كارل كمهاجم صريح اضطراري.

ولم تتوقف الكوارث الطبية عند هذا الحد، إذ اضطر كومباني لإجراء تغيير اضطراري ثانٍ بين الشوطين بخروج الجناح الفرنسي مايكل أوليسيه بداعي الإصابة، لتنضم هذه الأسماء إلى قائمة الغائبين مسبقًا مثل الحارس المخضرم مانويل نوير وإسماعيل صابيري وهو ما وضع الجهاز الفني في مأزق تكتيكي غير مسبوق.

عودة المتعافين وتألق الأشبال

وسط هذه العاصفة، حملت الدقيقة 70 الخبر السار الأبرز لجماهير بايرن ميونخ بنزول جمال موسيالا إلى أرض الملعب للمرة الأولى بعد غيابه الطويل، ليضفي حيوية فورية على الخط الأمامي.

وفي ظل النقص العددي الحاد في النجوم، خطف الحارس الشاب يوناس أوربيج الأضواء بتصدياته الإعجازية التي عوضت غياب نوير، خاصة تصديه المزدوج الأسطوري في الدقيقة 57 أمام سعيد المالا ولينتون ماينا، إلى جانب الظهور الأول الواعد للشاب تيم بيندر، وهدف التعادل الأرضي المتقن الذي سجله ناثانيال براون من خارج المنطقة في الدقيقة 37.

كولن يكسر العقدة بجرأة الشباب

على الجانب الآخر، دخل كولن اللقاء وهو يعاني في المركز الخامس عشر دون أي فوز خارج ملعبه هذا الموسم، لكنه استغل ارتباك أصحاب الأرض بذكاء تكتيكي كبير ونجح في إحراج المتصدر بفضل الانضباط الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة الخاطفة.

وتألق في صفوف الضيوف الثنائي الشاب مايكي مور صاحب هدف التقدم في الدقيقة 12، وسعيد الملا الذي صنع الهدف بلمسة كعب سحرية وقدم أداءً لافتًا بعد نجاته من الطرد، ليقتنص كولن نقطة تاريخية توقف سلسلة هزائمه في ميونخ.

بيت القصيد

خرج بايرن ميونخ من هذه الموقعة بنقطة بطعم الخسارة في سباق الصدارة، لكنه ربح عودة الروح بظهور موسيالا وكومباني، واكتسب جيلًا من الأشبال أثبت قدرته على حمل الراية في أصعب الظروف، بانتظار ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية لنجومه المصابين في الأيام المقبلة.