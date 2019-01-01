لعنة الإصابات تعصف بتشيلسي أمام ليفربول

معاناة جديدة لفرانك لامبارد وتشيلسي

توالت الصدمات فوق رأس مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، بتعرض اثنين من مدافعيه لإصابات، في القمة الجارية الآن أمام ليفربول على ملعب "ستامفورد بريدج" لحساب الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت المعاناة بالانتكاسة التي تعرض لها المدافع الأيسر إيمرسون بعد مضي 14 دقيقة فقط، ما أجبر سوبر لامبارد على استبداله بالإسباني ماركوس ألونسو.

ومع انتهاء الشوط الأول، جاء الدور على قلب الدفاع أندرياس كريستنسن، ليُضاعف أحزان فرانك لامبارد، بتعرضه لإصابة هو آخر في محاولة جريئة لمنع محمد صلاح من قتل المباراة برصاصة الرحمة الثالثة.

واستبدال كريستنسن بالشاب الفرنسي كورت زوما قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس، كثاني تبديل اضطراري بالنسبة للبلوز في المباراة المتأخر في نتيجتها بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 72 حتى منتصف الشوط الثاني.

89 ثانية فقط هي الفارق بين الهدفين! 👌 pic.twitter.com/EEseoDtFeU — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 22, 2019

وجاءت هذه الانتكاسات، لتعقد أوضاع تشيلسي ومدربه لامبارد، الذي عانى وما زال يُعاني من غيابات بالجملة بداعي الإصابات، مثل هودسون أودوي، ريس جيمس والعائد مؤخرًا من الإصابة أنطونيو روديجر وآخرون.