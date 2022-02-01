لعنات جمهور الاتحاد تصل لليابان .. المالكي يصاب ولم يستكمل اللقاء

سوء حظ غريب واجه منتخب السعودية في بداية مباراة مهمة ومصيرية أمام اليابان، بعدما تعرض عبد الإله المالكي؛ لاعب الوسط، للإصابة.

الأخضر وحلم المونديال:

الأخضر السعودي يحل ضيفًا حاليًا على اليابان، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

فوز السعودية في هذه المباراة يعني تأهلها بشكل رسمي إلى نهائيات المونديال، للمرة الثانية على التوالي، بعدما صعدت في روسيا 2018.

أما التعادل فيعني حاجة الأخضر لنقطة وحيدة من الجولتين المقبلتين، والخسارة تعني الحاجة لثلاث نقاط من المباراتين المقبلتين.

لعنات الاتحاديين تصل لليابان؟

مع مرور أول ربع ساعة من المباراة، تعرض المالكي للإصابة في كرة مشتركة، وسقط متألمًا بصورة كبيرة، ولم يتمكن من استكمال المباراة.

خرج المالكي باكيًا، ودفع الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للفريق، بعبد الله الخيبري بدلًا منه.

المالكي، الذي انتقل من الاتحاد للهلال في الميركاتو الشتوي المنقضي، قاد جمهور الاتحاد حملة ضده في المباراة الماضية للمنتخب أمام عمان.

وقتها طالب الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الحاضرين بالملعب، بإطلاق صافرات الاستهجان على المالكي ومحمد العويس؛ حارس الأهلي الذي انتقل للهلال أيضًا. (طالع التفاصيل)

ورغم وجود أصوات عاقلة وقتها تطالب بدعم اللاعبين، كونهم في مهمة وطنية، إلا أن الغالبية كانت تتفق على ضرورة الهجوم على الثنائي.

ويبدو أن لعنات الاتحاديين وصلت إلى اليابان، إذ يبدو أن إصابة المالكي قوية، لكن لم تتضح بعد حجمها.

اقرأ أيضًا..

رينارد يُهدد زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي

جيل السعودية صاحب الصفر الآسيوي بسبب اليابان، أين هم الآن؟

بسبب منتخب السعودية .. الهلال مهدد بالعقوبات