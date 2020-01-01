"لعب ضدي وهو مخمورًا"، نجم لاتسيو يكشف كواليس مواجهته الودية بمارادونا

بول جاسكوين نجم إنجلترا ولاتسيو السابق يكشف تفاصيل محادثة مثيرة بينه وبين دييجو أرماندو مارادونا.

كشف النجم الإنجليزي الشهير بول جاسكوين لاعب لاتسيو المعتزل عن تفاصيل محادثة مثيرة جمعت بينه وبين الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاسكوين وأكد خلالها أن مارادونا أخبره أنه يخوض إحدى المباريات الودية مخمورًا.

وقال جاسكوين: "كنا في ممر اللاعبين متجهين للملعب، وتوجهت نحوه وأخبرته أنني شربت الخمر في الطريق لمدينة المباراة".

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وأضاف: "رأيته يميل نحوي ويقول لي إنه لا توجد أي مشكلة فهو أيضًا سيلعب المباراة مخمورًا، ولعبنا المواجهة ولم يكتشف أي شخص أي شيء".

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وأردف: "لقد شاركته الكثير من اللحظات المميزة، هو كان شخص أيقوني وكان يمثل كل ما هو ساحر".

وكان مارادونا قد بدأ مشواره التدريبي في صفوف خيمناسيا لابلاتا بشهر سبتمبر من عام 2019 وترك أثرًا كبيرًا على الفريق.

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وتواجد صاحب لقب كأس العالم 1986 في قيادة الفريق حتى الشهر الماضي، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الرأس.

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد توفي يوم الأربعاء جراء أزمة قلبية، في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.