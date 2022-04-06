لست وحدك يا ميندي .. أمام بنزيما يسقط كبار الحراس!

استطاع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتسجيل ثلاثية في مرمى نادي البلوز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بنزيما قدم عرضًا مميزًا، لكن أبرز لقطة في المباراة ليست تسجيل الدولي الفرنسي لثلاثية، بل خطأ الحارس إدوارد ميندي في لقطة الهدف الثالث.

المباراة كانت تسير بشكل طبيعي إلا أن قرر ميندي الدخول لمنتصف الملعب وتمرير الكرة لأنطونيو روديجر، قبل أن يدخل بنزيما في اللعبة ويقتنص الكرة ليضيف هدفه الثالث.

ليست هي المرة الأولى التي يخطأ فيها حارس مرمى كبير في مباراة هامة أمام بنزيما، فنستعرض معكم بعض الأخطاء التي قام بها البعض أمام الفرنسي في مباريات حاسمة.

أندرية بياتوف - شاختار ضد ريال مدريد - دور المجموعات 2014-2015

حارس نادي شاختار تلقى عرضية سهلة كان يستطيع مسك الكرة بشكل طبيعي وبداية الهجمة للفريق الأوكراني.

لكن أندريه فشل في التعامل مع الكرة بشكل غريب، لتسقط أمام بنزيما الي وضعها بمنتهى السهولة في المرمى.

زفن أولرايش – بايرن ميونخ ضد ريال مدريد – نصف النهائي 2017-2018

من بين كل الأخطاء فلعبة أولرايش كانت الأغرب من نوعها، في موقف الحارس الألماني كانت الكرة ذاهبة إليه وكان من الممكن إخراجها بشكل طبيعي.

لكنه قرر التعامل مع الكرة عبر النزول للأرض ومحاولة مسكها، ثم تذكر وهو على الأرض أن الكرة قادمة من زميله فتركها تمر من تحته، لكي يمر منه بنزيما ويضعها في المرمى.

لوريس كاريوس – ليفربول ضد ريال مدريد – نهائي أبطال أوروبا 2017-2018

ربما أن تكون لعبة أولرايش هي الأكثر غرابة، لكن كرة كاريوس هي الأكثر أهمية بين كل الأخطاء المذكورة.

فالحارس الألماني كان يمسك الكرة بيده ويفكر في التمرير لزميل له لكي تبدأ الهجمة، لكنه أرسل الكرة في قدم بنزيما الذي ارتطمت به الكرة ودخلت الشباك.

أهمية تلك اللقطة أنها حدثت في نهائي البطولة الأوروبية الأعرق وكلفت ليفربول الكثير في تلك المباراة.

جيانلويجي دوناروما – باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد – دور الستة عشر 2021-2022

في مباراة الفريق الباريسي أمام الريال هذا الموسم أخطأ دوناروما من خلال عملية الخروج بالكرة، حيث ضغط بنزيما على الحارس الذي تأخر ليرسل الكرة بالخطأ إلى لاعب من مدريد.

ومن ثم تعود الكرة مرة أخرى لبنزيما الذي يسجل الهدف الأول لفريقه، ومن بعده يعود الريال في مباراة تاريخية أقصى من خلالها الفريق الباريسي.

إدوارد ميندي – تشيلسي ضد ريال مدريد – ربع النهائي 2021-2022

أخطأ حارس نادي تشيلسي بطريقة غريبة أمام بنزيما، فالحارس لم يكن في وضعية صعبة لكي يخرج الكرة بهذا الأسلوب.

لكنه قرر أن يمرر لروديجر وذهبت الكرة ضعيفة، حتى ضغط كريم واستخلصها وسجل الهدف الثالث له في المباراة.

وربما لن تكون هذه اللقطات هي الأخيرة التي يخدم فيها الحراس كريم بنزيما للتسجيل، فاللاعب الفرنسي معروف بقدراته المميزة في الضغط.

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