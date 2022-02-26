"لست نادمًا على الرحيل" .. كوتينيو يطعن قلوب مشجعي ليفربول من جديد

تحدث متوسط ميدان أستون فيلا فيليبي كوتينيو عن رحيله من ناديه السابق ليفربول إلى برشلونة.

فالنجم البرازيلي لم يحقق الكثير من المشاركات مع برشلونة وخرج على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ في وقت سابق، والآن إلى أستون فيلا.

وعلى الرغم من ذلك فيرى فيليبي أنه غير نادم على قرار رحيله من الريدز، بل أنه لو رجع به الزمن لعاد الكرة.

ففتح صانع ألعاب ليفربول السابق قلبه في حوار مع شبكة "ESPN" وتحدث عن انضمامه لبرشلونة، الفريق الذي كان يراه حلمًا له.

هل ندم كوتينيو بعد مغادرة ليفربول؟

لاعب خط الوسط البرازيلي المعار من برشلونة، يعيد اكتشاف مستواه في أستون فيلا وأصبح أكثر فأكثر مثل اللاعب الذي ترك ليفربول.

وعن سؤاله حول إذا ما كان نادمًا في قراره بالرحيل عن ليفربول أجاب: "لا، في أوقات معينة عليك اتخاذ القرارات، وكان أحد أحلامي الكبيرة أن ألعب لبرشلونة".

وواصل: "في تلك الفترة قررت أن أتخذ هذا القرار، ولكن دائمًا مع الكثير من الحب والاحترام والامتنان لليفربول وللصداقات في ذلك النادي".

وأوضح: "ولكن في تلك اللحظة كان علي أن أتخذ قرارًا، وأنا لست نادما على ذلك".

ماذا عن عودته للدوري الإنجليزي؟

وعن سؤاله حول عودته للدوري لإنجليزي من جديد قال: "أنا سعيد للغاية، لقد كنت أتمنى أن أعود للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى".

وتابع: "أعمل بجد كل يوم للعب بشكل جيد وإعطاء نتائج جيدة للنادي الذي ألعب من أجله، أنا في ناد رائع مما يجعلني سعيدًا جدًا"

وعن سؤاله عن زميله السابق ومدربه الحالي ستيفين جيرارد أجاب: "لطالما أعجبت به كثيرًا، بالنسبة لي كان شرفًا أن ألعب معه، والآن بعد أن أصبح مدربًا، ومع الخبرة التي يتمتع بها، يسعدني أن أكون هنا وأتطلع إلى تلبية توقعاته من خلال مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

جدير بالذكر أن صانع الألعاب البرازيلي قد شارك حتى الآن في 5 مباريات مع فريق أستون فيلا، سجل خلالهم هدفين، وصنع اثنين آخرين.

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