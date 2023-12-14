"لست مويسيس الحقيقي!".. كايسيدو يشكر بوتشيتينو ويقدم وعدًا لجماهير تشيلسي

أحمد مجدي
Moises Caicedo Chelsea 2023-24Getty
الدوري الإنجليزي الممتازماوريسيو بوكيتينوM. Caicedoتشيلسي

هكذا يرى الإكوادوري مستقبله مع "البلوز"..

أدلى الإكوادوري مويسيس كايسيدو بتصريحات توحي بمدى التخبط الذي يعاني منه مستواه في الآونة الأخيرة برفقة تشيلسي الإنجليزي.

وقال كايسيدو في تصريحات لشبكة "تيليموندو": "حتى اللحظة الراهنة لا أشعر أنني (مويسيس) ولكنني متأكد أنني سأعود مجددًا".

وأردف: "سأواصل النجاح، وسأمنح السعادة لكل جماهير تشيلسي" مؤكدًا: "هذا لا يمنع أنني أشعر في بعض الأوقات شعورًا سلبيًا تجاه نفسي لأنني دائمًا أرغب في الفوز".

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وأشاد كايسيدو بمدربه الأرجنتيني في تشيلسي ماوريسيو بوتشيتينو قائلًا: "أنا معجب بالطريقة التي يحميني بها".

وانتقل كايسيدو إلى تشيلسي الصيف الماضي في صفقة قياسية قدرت قيمتها بنحو 133.5 مليون يورو، قادمًا من برايتون.

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