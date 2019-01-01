لست خبيرًا للأعشاب.. جوارديولا يرفض الحديث حول شكاوى كلوب من أرض الملعب

جوارديولا يرفض الإجابة على أسئلة الصحفيين بخصوص ما قاله يورجن كلوب عقب الهزيمة من وولفرهامبتون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض بيب جوارديولا الإجابة على سؤال الصحفيين بخصوص تصريحات كلوب عقب مباراة ليفربول وولفرهامبتنون، وذلك بحجة أنه ليس خبيرًا للأعشاب. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان ليفربول قد سقط أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد أمس الإثنين، ليودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الأول.

وعقب المباراة، صرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حول أسباب الخسارة، حيث ذكر منها أن الرياح لم تكن في صالحه وأن العشب لم يكن مناسبًا.

وبخصوص ذلك، قال بيب جوارديولا حين سؤل عن هذه التصريحات: "لا يمكنني الحديث في هذه الأمور نظرًا لأنني لست خبيرًا فيهـا"

وأضاف: "يمكنكم أن تسألوا يورجن كلوب نفسه عن ما قاله، لست هنا للحديث عن مباريات أخرى أو تصريحات مدربين آخرين، يفضل الحديث حول فريقي"

يذكر أن مانشستر سيتي تنتظره مواجهة هامة أمام بورتون سيتي غدًا الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس كاراباو.