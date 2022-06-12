لسبب غريب.. نجم تشيلسي السابق ينتقد احتفال البرازيل

وصف احتفالات البرازيل بالمحرجة!

انتقد مدافع تشيلسي السابق جيسون كوندي، منتخب البرازيل الذي نجح في التأهل لمنافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وانتصر المنتخب البرازيلى بالأمس على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، ضمن مواجهات دور الـ16 في مباراة مميزة من جانب نيمار ورفاقه الذي شارك بالمباراة بعد تعافيه من الإصابة وتألق.

واحتفل لاعبو المنتخب البرازيلي بكل هدف من أهدافهم عن طريق الرقص حتى المدير الفني للفريق تيتي قام ببعض الحركات بعد أن هز ريتشارليسون شباك كوريا.

ويرى كوندي أن احتفالات المنتخب البرازيلي مبالغ فيها، وأكد على ضرورة تركيز تيتي ورفاقه على المهمة التي يلعبون من أجلها.

وقال في تصريحات لـ "talkSPORT" :" عندما أراهم يصطف الأربعة منهم وهم يؤدون الرقصات بعد كل هدف وبعد سبع دقائق فقط في المباراة ضد كوريا الجنوبية أغضب، إنّهم البرازيل".

وتابع: "إذا كنت تريد أن ترقص فافعل ذلك بعد صافرة الوقت الكامل وقم برقصة الدجاج ولكن ليس ببداية المباراة".

وواصل نجم تشيلسي السابق تصريحاته: "هذا أحد أكثر الأشياء المحرجة التي رأيتها في كأس العالم، أنت تلعب مع كوريا الجنوبية، توقعت أن تفوز البرازيل بشكل مريح في الواقع كان الأمر أكثر راحة مما كنت أتصور لقد غضبت عندما كنت أشاهد المباراة".

وأضاف: "أسوأ من ذلك، عندما جعلوا تيتي يقلد احتفال الديك الرومي أو الدجاج، تخيل أن هذا كان جاريث ساوثجيت ماذا سيقول الناس؟ ".

وشدد: "لقد وقعت في حب البرازيل الليلة، أشعر بالحب مع تلك الغطرسة وذلك الغرور".

وسيواجه المنتخب البرازيلي في الدور ربع النهائي نظيره منتخب كرواتيا ببطولة كأس العالم.