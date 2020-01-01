لسبب غريب .. هيجواين يحذر ميسي من الانتقال للدوري الإنجليزي

لا تذهب للبريميرليج يا ميسي .. سيبرحونك ضربًا!

حذر جونزالو هيجواين مواطنه ليونيل ميسي من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب المدافعين الذين لا يعرفون إلا اللعب الخشن.

وأصبح مستقبل ميسي في برشلونة موضع تساؤل في الأشهر الأخيرة حيث أصبح محبطًا بشكل متزايد من الطريقة التي يدار بها النادي.

وكانت هزيمة برشلونة بـ 8 أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قد عززت الأخبار التي تتحدث عن رحيل ميسي قريبًا.

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ونتيجة لذلك، ولكون البريميرليج خيارًا أكثر منطقية أمام ميسي في حال أراد خوض تجربة جديدة، حذر هيجواين ليو من هذه الخطوة التي لن تكون سهلة.

وطالب هيجواين ميسي بعدم التفكير في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأن المدافعين في إنجلترا، لأنهم سيبرحونه ضربًا هناك.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية: "إنجلترا؟ هناك يدمرون أقدامك ضربًا ولا يلتفت الحكم، يتقربون منك دائمًا وليس لديهم أي موانع في تعطيلك أو إيذائك"

وتابع: "لديهم قوة بدنية سيستخدمونها في ضربك دائمًا، لقد عانيت كثيرًا في الدوري الإنجليزي، لم أتمكن من التكيف خلال ستة أشهر، لا علاقة له بالدوري الإسباني على الإطلاق"

وأردف: " لا أعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك على ليو وقراره، لكن كونه لاعبًا بمستوى آخر وكونه أفضل من الجميع لا أعتقد أنه سيعاني، لكنها بطولة معقدة للغاية"

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يذكر أن هيجواين قد خاض رحلة قصيرة مع تشيلسي في موسم 2019 لمدة 6 أشهر فقط ولكنها لم تكلل بالنجاح ليرحل بعد نهاية إعارته ويعود إلى إيطاليا من بوابة يوفنتوس.