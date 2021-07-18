لرغبة جارديم ورحيل جيوفينكو .. الهلال يفاوض لاعب برشلونة السابق

هل يحسم الهلال تلك الصفقة؟

دخلت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في مفاوضات مع أحد اللاعبين العالميين، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على رغبة من البرتغالي ليوناردو جارديم.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، اقترب من الرحيل عن صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك لأسباب عائلية دفعته لطلب الرحيل، ووافقت إدارة الزعيم على طلبه.

وأشار الإعلامي التركي "أكرم كونور" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن الهلال يريد التعاقد مع البرازيلي باولينيو لاعب برشلونة الإسباني وجوانزهو الصيني السابق.

كونور أكد على أن الهلال يفاوض باولينيو، بناءً على رغبة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للزعيم، من أجل قيده في قائمة الفريق، بدلًا من جيوفينكو الذي اقترب من الرحيل.

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وكان الإعلامي التركي قد أشار إلى أن الهلال والنصر يريدان انتقال باولينيو، وأن المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب جارية، ولكن اللاعب يريد العودة إلى أوروبا.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن باولينيو يمتلك العديد من العروض السعودية والإماراتية والقطرية، بجانب عروض من تركيا وعرضًا من كورينثيانز البرازيلي بجانب اهتمام من أندية أوروبية، ولكن اللاعب البرازيلي لم يحدد حتى الآن موقفه من تلك العروض.