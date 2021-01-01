"لدينا مسؤولية كبرى تجاه الجماهير" .. تصريحات بيريز بعد تعيينه كأول رئيس لدوري السوبر الأوروبي

فلورنتينو بيريز يبدأ حقبة جديدة في تاريخ كرة القدم

قال رئيس نادي ريال مدريد والذي أصبح الرئيس الأول لدوري السوبر الأوروبي فلورنتينو بيريز إن المسؤولية التي يمتلكونها تجاه الجماهير كبيرة والتحدي لا يبدو سهلًا على الإطلاق.

وجاء البيان الرسمي من الأندية الـ 12 المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي لكي ينقل الأمور إلى الحيز الرسمي، بعد الاتفاق فيما بينهم على إطلاق البطولة رغم اعتراض عالم كرة القدم بأكمله.

أصبحت الأمور رسمية بعد ساعات من الفيل والقال، وذلك من خلال ببيان مشترك من الأندية الـ 12 المؤسسة بإعلان انطلاق البطولة رغم اعتراض الفيفا واليويفا.

ولد الدوري الأوروبي الممتاز كبطولة غير تابعة لأي اتحاد رياضي، بل يحكمها مؤسسوها فقط، وتجمع الأندية الكبرى لتحصر المنافسة بينهم فقط، برئاسة فلورنتينو بيريز، وتواجد جون هنري وأندريا أنييلي وستان كرونكي كنواب.

وفي أول تصريح له بعد أن أصبح رئيس دوري السوبر الأوروبي، قال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد إنه رفقة جميع المشاركين في البطولة الجديدة لديهم مسؤولية كبيرة تجاه الجماهير.

وأضاف بيريز في البيان: "سنساعد كرة القدم على كل المستويات ونأخذها إلى مكانها الصحيح في العالم، هذه لحظة هامة وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا".

وتابع: "كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من أربعة مليارات مشجع ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم ومنحهم ما يريدونه دومًا، وهو أمر ليس سهلًا على الإطلاق".

وأكد: ""تمثل الأندية المؤسس البالغ عددها 12 لدينا مليارات المشجعين في جميع أنحاء العالم و 99 كأسًا أوروبيًا، لقد اجتمعنا معًا في هذه اللحظة الحرجة، مما مكن المنافسة الأوروبية من التحول".

واسترسل: "سيؤدي ذلك إلى وضع اللعبة التي نحبها على أساس مستدام للمستقبل الطويل المدى، وبشكل كبير زيادة التضامن، ومنح المشجعين واللاعبين الهواة تدفقًا منتظمًا من المباريات الرئيسية التي ستغذي شغفهم باللعبة مع تزويدهم بنماذج يحتذى بها ".

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الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عقوبات كبيرة في حق الأندية التي ستشارك في البطولة الجديدة ولاعبيها، كذلك عدد من الاتحادات المحلية، ولكن الأندية أصرت على موقفها ويبدو أن مرحلة التفاوض ستستمر لفترة ليست بالقصيرة.