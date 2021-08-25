لخطأ قانوني .. الأهلي يقدم احتجاج رسمي بعد التعادل مع ضمك

تعرف على تفاصيل احتجاج الأهلي الرسمي

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، قررت تقديم احتجاجًا رسميًا إلى اتحاد الكرة السعودي، بعد تعادل الفريق أمام ضمك.

الأهلي تعادل بهدف لمثله أمام فريق ضمك بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة النادي الأهلي قدمت احتجاجًا رسميًا إلى اتحاد الكرة السعودي، ضد هدف فريق ضمك، مطالبة بالحصول على نقاط المباراة كاملة.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن إدارة الأهلي تقدمت باحتجاج رسمي، بسبب وجود خطأ قانوني قبل تسجيل فريق ضمك لهدف التعادل، وبالتالي أصبح الهدف غير صحيح.

وترغب إدارة الأهلي إضافة أول 3 نقاط للراقي في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد التعثر في أول 3 مباريات، والتي انتهت جميعها بالتعادل.

الأهلي تعادل أمام الفيصلي بالجولة الأولى بهدف لكل فريق، ثم تعادل أمام الحزم بهدفين لكل فريق، وأخيرًا تعادل أمام ضمك بهدف لكل فريق.

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