لخضر بريش لـ"جول": أتمنى فوز قطر - وكأس آسيا يتطور بشكل ملحوظ

الإعلامي الجزائري يرى أن كأس آسيا يتطور والمنتخبات بدأت تضاهي المنتخبات الأوروبية قليلًا

حوار - ماجد جزر

أكد لخضر بريش، مقدم البرامج الجزائري، عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية، على أنه يتمنى الفوز للمنتخب العربي القطري، مشيرًا إلى أن المباراة ليست بالسهلة على المنتخبي.

بريش قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "أنا عاطفيًا أتمنى الفوز للمنتخب العربي القطري، ولكن المباراة ليست سهلة على المنتخبين لم يخسرا خلال هذه البطولة".

الإعلامي الجزائري تابع: "قطر واليابان أثبتا أن هناك تدرج في الأداء منذ المباراة الأولى، وشاهدنا تطور دائمًا".

وعن تطور البطولة الآسيوية، قال بريش: "هناك تغييرًا في اللاعبين وقراءة المنافس، والتطور ملاحظ في البطولات الآسيوية، وهناك عمل قاعدي للمنتخبات الآسيويه، بالاعتماد على الأكاديميات والخطط التي تضاهي قليلًا المنتخب الأوروبية القوية".

لخضر بريش أردف: "المنتخب الياباني معروف أنه فاز بأربع بطولات، ولا يخسر النهائيات، والمنتخب القطري فاجئ الجميع بالأداء والانسجام والروح وتماسك الخطوط وتطبيق تيكي تاكا المدرب الإسبانية عن طريق سانشيز المدرب".

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واستطرد قائلًا: "الأفضل أظن هما الآن في النهائي وأتمنى أن تكون المنافسة الكبيرة بينهما، وأيضًا أن يتوج المنتخب القطري باللقب".

وواصل: "التفوق في الأرقام الفردية للمنتخب القطري داعم لهم لأن هذا العمل الفردي لمصلحة الجماعة، المعز الذي يلعب في مركز الجناح مع السد، يلعب مع قطر في مركز المهاجم وهو هداف البطولة، واقترب من كسر رقم علي دائي".

واختتم بريش تصريحاته كاشفًا عن توقعاته للمباراة، حيث قال: "أنا لست ساحرًا، ولكن المنتخب القطري سيفوز إن شاء الله باللقب".

المنتخب القطري سيواجه نظيره الياباني مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس أمم آسيا 2019، المقامة في الإمارات.