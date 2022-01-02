لحمايته من النصر .. الهلال يتفق مع كنو على تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من تجديد عقد محمد كنو لاعب وسط الفريق، خلال الفترة الحالية، من أجل حمايته من عروض النصر المغرية.

ويعد محمد كنو واحدًا من العناصر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها من جانب الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم.

ما هي حقيقة مفاوضات النصر مع محمد كنو؟

بعض التقارير الصحفية أكدت على أن نادي النصر قدم عرضًا مغريًا لمحمد كنو، من أجل إقناعه بعدم تجديد عقده مع نادي النصر، والانتقال إلى الفريق الأصفر.

التقارير أكدت على أن نادي النصر قدم لكنو عرضًا يفوق عرض الهلال بـ2 مليون جنيه، لإقناع اللاعب بعدم التجديد مع الهلال وارتداء قميص العالمي بعد نهاية عقده.

ولكن بعض المصادر داخل نادي النصر، نفت كل ما تردد حول مفاوضات النادي مع كنو، وأن التركيز مع عبد الرحمن غريب لاعب النادي الأهلي الذي اقترب الدخول في الفترة الحرة.

الهلال يقترب من تجديد عقد محمد كنو:

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن نادي الهلال اقترب من الاتفاق مع محمد كنو، على تجديد عقده مع الفريق لموسمين قادمين، بعد الاجتماع مع وكيل أعماله مساء أمس السب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على كافة بنود العقد وتفاصيله المالية، في انتظار فقط توقيع اللاعب على العقود بشكل رسمي، ومن ثم الإعلان عن الأمر.

ومن المنتظر أن يقوم كنو بالتوقيع على عقده الجديد مع الهلال، خلال الأسبوع الحالي في مقر نادي الهلال، ليتم إغلاق كل الطرق أمام النصر أو أي فريق آخر يريد ضمه.

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