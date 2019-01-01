لحل أزمة ريال مدريد - تشيلسي قد يتخلى عن هازارد وكوتينيو البديل
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، ليكون خليفة إيدين هازارد.
ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هازارد وقد يتم الصفقة بنهاية الموسم الجاري.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية وفقًا لمصادر إنجليزية فإن رومان أبراموفيتش، رئيس تشيلسي، مستعد للتخلي عن هازارد لصالح ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.
احتفالات بلوغ ربع النهائي! 🎉
(📽️: @afcasiancup)pic.twitter.com/ByPdPWy6m5#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019
وأوضحت أنّ رئيس البلوز لا يمانع بيع اللاعب شرط التعاقد مع كوتينيو من برشلونة.
وأشارت إلى أنّ تشيلسي مستعد لدفع 115 مليون يورو (100 مليون استرليني) لجلب كوتينيو خلال الصيف المقبل.
لاعب ليفربول السابق يعاني مع برشلونة منذ عودته من الإصابة وبدأ في خسارة مركزه الأساسي لصالح عثمان ديمبلي.