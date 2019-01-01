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لحل أزمة ريال مدريد - تشيلسي قد يتخلى عن هازارد وكوتينيو البديل

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تشيلسي قد ينهي مسيرة كوتينيو في برشلونة حال رحل هازارد إلى ريال مدريد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، ليكون خليفة إيدين هازارد.

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هازارد وقد يتم الصفقة بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية وفقًا لمصادر إنجليزية فإن رومان أبراموفيتش، رئيس تشيلسي، مستعد للتخلي عن هازارد لصالح ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت أنّ رئيس البلوز لا يمانع بيع اللاعب شرط التعاقد مع كوتينيو من برشلونة.

وأشارت إلى أنّ تشيلسي مستعد لدفع 115 مليون يورو (100 مليون استرليني) لجلب كوتينيو خلال الصيف المقبل.

لاعب ليفربول السابق يعاني مع برشلونة منذ عودته من الإصابة وبدأ في خسارة مركزه الأساسي لصالح عثمان ديمبلي.

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