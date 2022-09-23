لحظة مؤلمة .. واندا تعلن انفصالها رسميًا عن إيكاردي

خرجت لتنهي الجدل تمامًا

بعد فترة من الجدل والشكوك، أعلنت عارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا عن انفصالها بشكل رسمي عن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

الزوجان علاقتهما بدأت عندما كانت واندا زوجة لماكسي لوبيز صديق إيكاردي وقتها، لكنها تركته لتتزوج فيما بعد نجم إنتر وسامبدوريا وباريس سان جيرمان السابق.

وقبل عام ظهرت الكثير من الشائعات حول انفصالهما، بسبب قيام إيكاردي بخيانتها ولكنهما تمسكا بعلاقتهما لفترة يبدو أنها كانت مؤقتة.

وقالت واندا التي تعمل كذلك كوكيلة لإيكاردي:"إنها لحظة مؤلمة ولكن بالنظر لاقتحام خصوصيتي والتكهنات الإعلامية التي تظهر، فمن الأفضل سماع هذه الأنباء مني".

وأضاف:"ليس لدي ما أصرح به ولا أريد إعطاء تفاصيل حول هذا الانفصال، أرجو أن يتفهم الناس اتخاذ هذا القرار ليس فقط لمصلحتي ولكن من أجل أطفالنا".

وكانت واندا قد تزوجت من إيكاردي في عام 2014 بعد عام واحد من طلاقها من ماكسي لوبيز زوجها السابق، في واحدة من أشهر القضايا الشخصية في تاريخ الكرة الإيطالية.

ومن جانبه لم يعلق إيكاردي الذي يلعب حاليًا مع جلطة سراي التركي على ما قالته زوجته من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن إيكاردي البالغ من العمر 29 سنة انتقل مؤخرًا لجلطة سراي قادمًا من باريس على سبيل الإعارة، طمحًا في إحياء مسيرته من جديد بعد تراجعه بشكل ملحوظ مع النادي الفرنسي.