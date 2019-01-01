لجنة فض المنازعات تُعلن حفظ شكوى الوحدة ضد مراد باتنا

انتهى مسلسل باتنا مع الوحدة أخيرًا في الإمارات

أعلنت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الإثنين عن حفظ شكوى الوحدة ضد لاعبه السابق ولاعب الجزيرة الحالي "مراد باتنا".

وجاء القرار بعد أن أرسل الوحدة خطابًا للجنة أعلن خلاله سحب شكواه ضد اللاعب المغربي.

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الوحدة كان قد تقدم بشكوى للاتحاد الإماراتي عقب فسخ باتنا عقده معه وانتقاله في صفقة انتقال حر للجزيرة في أغسطس الماضي، رغم بقاء موسم كامل في العقد المبرم بين الطرفين.

وقررت اللجنة كذلك قبول التسوية المالية التي قدمها اللاعب محمد الشحي مع ناديه السابق الوحدة، وكذلك أميرالدو مع ناديه السابق الظفرة.

وأعلنت لجنة فض المنازعات أيضًا سقوط حق صالح بشير في المطالبة بمستحقاته من ناديه السابق عجمان لمرور عامين على شكواه وكذلك لتقديم النادي مخالصة اللاعب المالية أمام اللجنة.