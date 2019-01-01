لجنة دوري المحترفين: جدول الدوري يُشجع الجماهير للحضور ويخدم فرقنا في آسيا

اللجنة تعمل على جذب الجماهير للملاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

برمجت لجنة دوري المحترفين في الإمارات جدول دوري الخليج العربي بحيث تُلعب جل الجولات يومي الخميس والجمعة بهدف جذب الجمهور للملاعب.

وبرمجت اللجنة 17 جولة من البطولة في عطلة نهاية الأسبوع لتحفيز الجماهير، لتُواصل بذلك تطبيق التوجه الذي بدأ الموسم الماضي لكن بزيادة عدد الجولات التي تتزامن مع العطلة الأسبوعية.

وينطلق الموسم في الإمارات ببطولة كأس الخليج العربي في 22 أغسطس 2019، وتقام أولى جولات دوري الخليج العربي في 19 سبتمبر المقبل، ويختتم الموسم في 18 مايو 2020.

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وأكد عبد الحميد المستكي رئيس اللجنة الفنية بلجنة دوري المحترفين أنه تمت برمجة 17 جولة أيام العطل ويومي الخميس والجمعة، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا لمساعدتها على تقديم أفضل النتائج وتشريف الكرة الإماراتية.

وقال المستكي حسب صحيفة البيان "وضعنا مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا من ضمن أولوياتنا في إعداد الجدول الجديد لدوري الخليج العربي حتى نمكنها من تقديم مستويات جيدة ومشرفة لكرة الإمارات".

وأشاد الرئيس بقرار الهيئة العامة للرياضة بإشهار رابطة دوري المحترفين، مؤكدًا أنه كان يجب القيام بتلك الخطوة مبكرًا، كما أكد أن قضية العروبة ضد مصفوت على خلفية عدم قانونية مشاركة لاعبه الإفواري جون ميليس والقرار النهائي فيها لن يؤثر على القرعة والجدول، إذ سيتم فقط استبدال اسم باسم.