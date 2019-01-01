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الدوري المصري الممتاز

لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباراتي الأهلي وبيراميدز وتعديلات الجدول الجديد

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وتحديد موعد مواجهتي الأهلي وبيراميدز الجديدتين.

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة المسابقات، التعديلات الأخيرة على مواعيد مسابقات الدوري المصري وكأس مصر.

وذلك بعد عودة الإسماعيلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد قبول استئنافه، ومشاركات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية.

وأعلنت مباريات الجولات 23 و24 و25 و26، من الدوري المصري، بالإضافة إلى المباريات المؤجلة.

وسيتوقف الدوري المصري في الفترة من 18 وحتى 26 مارس بسبب التوقف الدولي ومواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2019.

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كما تم تأكيد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مباريات دور الـ16 من كأس مصر في الثامن والعشرين من فبراير.

وتحديد موعد 18-4 ليكون موعد المباراة بين الفريقين التي تم تأجيلها من الدوري، والتي كان مقررًا إقامتها في 28-2.

ويشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ويمتلك مباراتين على نهاية مشواره في دور المجموعات، بينما يلعب الزمالك في الكونفدرالية ولديه 4 مباريات بدور المجموعات.

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