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الدوري المصري الممتاز

لجنة المسابقات تعلن تأجيل لقاء الزمالك وموعد الإسماعيلي والأهلي

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تعرف على مواعيد الجولة 33 بالدوري المصري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، عن مواعيد الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الجولة 33 بالدوري شهدت تأجيل مباراة الزمالك أمام الجونة، بسبب ارتباطه بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ولم تحدد لجنة المسابقات موعد مباراة الزمالك أمام الجونة، حيث سيتم الإعلان عن موعدها بعد انتهاء الفريق الأبيض من النهائي الإفريقي

لجنة المسابقات أشارت إلى أن مباراة الإسماعيلي والأهلي المؤجلة من الإسبوع الـ18 ستقام يوم الأربعاء 22 مايو الجاري، على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية.

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ويستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري، بالجولة 33 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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